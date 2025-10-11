V streljanju na tržnici v nemškem mestu več ranjenih

V mestu Giessen v nemški zvezni deželi Hessen je danes neznanec začel streljati na tržnici. Pri tem je bilo ranjenih več ljudi, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila tamkajšnja policija. Nemški časnik Bild poroča o treh ranjenih.

Napadalec je po incidentu, ki se je zgodil nekaj po 15. uri, pobegnil.

Drugih podrobnosti, kot je stanje poškodovanih, policija ni pojasnila, saj policijska operacija še poteka, še poroča dpa.

Več sledi...