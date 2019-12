FOTO:V streljanju v bližini ruske obveščevalne službe vsaj ena oseba mrtva

FOTO: Str/Afp

FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters

FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters

Vsaj ena oseba je umrla v streljanju v bližini poslopja obveščevalne službe v ruski prestolnici. Kot poroča BBC, je strelec z avtomatskim orožjem začel streljati v bližini stavbe številka 12 na ulici Bolšaja Lubjanka. Varnostne sile so obkrožile območje ter mimoidočim ukazale umik v bližnje stavbe.​Do streljanja je prišlo le nekaj ur pred tradicionalnim govorom ruskega predsednika , ki je potekal pred stotinami domačih in tujih novinarjev. Napadalca so že prijeli in nevtralizirali, njegovo identiteto še ugotavljajo.Podrobnosti streljanja še niso znane, po poročanju nekaterih lokalnih medijev pa naj bi bile celo tri smrtne žrtve, med njimi tudi policisti. Po poročanju očividcev se je na prizorišče pripeljalo pet reševalnih vozil ter do zob oborožena specialna enota.Oblasti so začasno za ves promet zaprle promet na ulici Bolšaja Lubjanka. Moskovski radio Eho Moskovi je poročal o krikih in strelih na trgu Lubjanka, kjer ima svoje prostore tudi obveščevalna služba.