Enajst ranjenih v streljanju pred srednjo šolo; napadalec je bil 15-letni dijak

V streljanju pred srednjo šolo v Turčiji je bilo ranjenih najmanj 11 ljudi, potem ko je napadalec odprl ogenj in nato pobegnil s kraja dogodka, poroča britanski BBC. Incident se je zgodil v torek okoli osme ure po lokalnem času (sedme ure po srednjeevropskem) pred poklicno in tehnično srednjo šolo Inci Üzmez v Turgutluju, vzhodno od letoviškega mesta Izmir v provinci Manisa na zahodu države.

Posnetki varnostnih kamer prikazujejo moškega na ulici v bližini šole, ki nosi strelno orožje; na drugih posnetkih pa je videti, kako beži, medtem ko orožje še vedno drži pri sebi. FOTO: DHA/AFP

Po navedbah urada lokalnega guvernerja so napadalca medtem že prijeli. Dve od žrtev, ki so jih prepeljali v bolnišnico, sta v kritičnem stanju. Turški mediji so poročali, da je strelec 15-letni dijak, kar je pozneje na omrežju X potrdil tudi pravosodni minister Akin Gürlek. Dodal je, da so v okviru preiskave pridržali tudi njegova starša in dedka. »Preiskujemo, kako je orožje prišlo v roke mladoletnika, pogoje, pod katerimi je bilo shranjeno in nadzorovano, ter obtožbe o ustrahovanju pred incidentom,« je še zapisal minister.

Na spletu objavljeni posnetki varnostnih kamer so prikazovali mlajšega moškega na ulici v bližini šole, ki nosi strelno orožje; na drugih posnetkih pa je videti, kako beži, medtem ko orožje še vedno drži pri sebi. Motiv za napad še ni znan, dodaja BBC

Motiv za napad še ni znan. FOTO: DHA/AFP

Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, vendar je bil današnji že tretji letos, poroča STA. Aprila sta se v različnih krajih na šolah dva zaporedna dneva zgodila dva strelska napada.

Aprila je najprej najstnik na svoji bivši srednji šoli v streljanju ranil 16 ljudi, preden si je sodil sam. Dan kasneje je 14-letnik streljal na šoli v južni provinci Kahramanmaras in ubil učitelja in devet učencev, starih 10 in 11 let. Umrl je na kraju napada. Preiskovalci so ugotovili, da je bilo orožje očetovo. Staršema zdaj sodijo.

Po napadih je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan odstavil namestnika ministra za izobraževanje in napovedal strožji nadzor nad lastniki orožja ter obljubil zaostritev varnostnih ukrepov na šolah. Letošnje šolsko leto se je tako minuli teden začelo ob okrepljenih varnostnih ukrepih.