V streljanju pri zgodovinskih piramidah v Mehiki umrla kanadska turistka

V strelskem napadu pri znamenitih piramidah v mehiškem Teotihuacanu nedaleč od prestolnice Ciudad de Mexico je v ponedeljek umrla 32-letna kanadska turistka, še šest ljudi je bilo ranjenih, več se jih je tudi poškodovalo med begom pred streli, poročajo tuji mediji in tiskovne agencije. Strelec se je na koncu ubil.

Lokalne oblasti so sporočile, da je bilo v streljanju ranjenih šest oseb – kolumbijska državljanka in njen otrok, Kanadčanka, Brazilec in dva Američana. Še sedem ljudi pa se je poškodovalo, ko so bežali pred streli, šlo je za kolumbijske, ruske, brazilske in ameriške turiste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za eno najpomembnejših turističnih destinacij v Mehiki, ki je tudi na Unescovem seznamu svetovne dediščine in je lani privabila več kot 1,8 milijona mednarodnih obiskovalcev, kažejo vladni podatki.

Na videoposnetkih in fotografijah, ki so jih objavili lokalni mediji, je bilo videti moškega, ki s pištolo v roki stoji na pol poti do vrha ene izmed piramid, medtem ko se ljudje skrivajo. Na posnetkih je slišati več strelov, je poročala ameriška televizija ABC.

Ena od prič je povedala, da je moški začel nenadoma streljati v zrak in na turiste, ki so se vzpenjali na piramido. Varnostni uradniki so po streljanju našli pištolo, nož in strelivo. V preteklih letih je osebje na znamenitem arheološkem najdišču izvajalo varnostne preglede, vendar so to prenehali.

Teotihuacan sestavlja niz ogromnih piramid in drugih zgradb na obrobju mehiške prestolnice, ki so jih med 1. in 7. stoletjem zgradile tri različne starodavne civilizacije.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je na družbenih omrežjih sporočila, da preiskava poteka in da je v stikih s kanadskim veleposlaništvom. »Kar se je danes zgodilo v Teotihuacanu, nas globoko boli. Izražam svojo najiskrenejšo solidarnost s prizadetimi in njihovimi družinami,« je zapisala.

Kanadska zunanja ministrica Anita Anand pa je sporočila, da je v grozljivem strelskem nasilju v Teotihuacanu umrla Kanadčanka, še en kanadski državljan pa je bil ranjen. Njunim bližnjim je izrazila sožalje in sočutje ter se zahvalila mehiškemu kolegu Robertu Velascu za hiter odziv in pomoč.

