V bližini Bele hiše ustreljena dva pripadnika nacionalne garde

V mestu Washington v ZDA, v bližini Bele hiše, je moški ustrelil dva pripadnika nacionalne garde je sporočila ameriška sekretarka za domovinsko varnost Kristi Noem.

Po streljanju v mestnem središču so tri osebe sprejeli v bolnišnico. Osumljenca je že prijela washingtonska policija.

Na dogodek se je na družbenem omrežju že odzval tudi predsednik ZDA Donald Trump. »Žival, ki je ustrelila dva pripadnika nacionalne garde, oba sta v krtičnem stanju in dveh različnih bolnišnicah, je tudi sama hudo ranjena, vendar bo vseeno plačala zelo visoko ceno,« je zapisal Trump. »Bog blagoslovi našo veliko nacionalno gardo in vse naše vojaške in policijske sile,« je še dodal.

Sporna prisotnost garde

Zvezno sodišče je sicer pred le nekaj dnevi razsodilo, da je namestitev več tisoč pripadnikov nacionalne garde v ameriški prestolnici Washington, ki jo je odredilTrump, nezakonita. Kljub sodbi se vojaki z ulic še niso umaknili, saj je sodnica izvršitev svoje sodbe odložila za 21 dni, s čimer je vladi omogočila čas za pritožbo.

Washington D.C. ima kot posebno zvezno okrožje specifičen status, vendar sodba poudarja meje zveznega vmešavanja. Poleg tega je sodišče ugotovilo še eno ključno kršitev, in sicer da Trump nima pristojnosti za razporejanje enot nacionalne garde iz drugih zveznih držav v prestolnico brez ustreznih pravnih podlag.

Dogajanje v Washingtonu ni izoliran primer, temveč del širše strategije Trumpove administracije v odnosu do mest, ki jih vodijo demokrati, pri čemer predsednik pogosto navaja visoko stopnjo kriminala kot razlog za zvezno posredovanje.

Kritiki opozarjajo na ponavljajoči se vzorec stopnjevanja napetosti, kjer administracija najprej pošlje agente Službe za priseljevanje in carine (Ice) na lov za priseljenci, kar privede do demonstracij, te pa nato Trump uporabi kot izgovor za napotitev nacionalne garde.