V streljanju v Cincinnatiju več mrtvih in ranjenih

V mestu Cincinnati v ameriški zvezni državi Ohio je davi po krajevnem času prišlo do streljanja, v katerem je bilo ustreljenih 17 ljudi, umrle naj bi do štiri osebe, poročajo lokalni mediji, ki se sklicujejo na navedbe policije.



»Streli so odjeknili na treh različnih prizoriščih v mestu. Ozadje streljanja je še neznano,« je povedal predstavnik policije Paul Neudigate in dodal, da je bila v mestu »izjemno nasilna noč«. Po navedbah medijev so se strelski incidenti zgodili v razmakih ure do ure in pol ter so nepovezani, povzema ameriški New York Times.



Nasilje s strelnim orožjem je v ZDA sicer pogosto, vsak dan zahteva več deset življenj. Glede na podatke organizacije Gun Violence Archive so v letošnjem letu v ZDA našteli že več kot 370 množičnih streljanj, torej primerov, ko so bili ubiti ali ranjeni najmanj štirje ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA.