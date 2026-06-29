V streljanju v nemškem mestu Stade umrlo pet ljudi

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Pet oseb je umrlo v streljanju v severnonemškem mestu Stade, poroča Reuters. Moškega osumljenca so pridržali, je sporočila policija. Motiv za zdaj ni znan, so dodali.
Gre za enega najhujših množičnih strelskih napadov v državi v zadnjih letih.
Lokalni mediji poročajo, da se je incident zgodil približno ob 13.45 v bližini mladinskega centra v središču Stadeja, mesta z nekaj manj kot 50.000 prebivalci zahodno od Hamburga.
Ali so med žrtvami mladoletniki, še ni znano.
Nekatera poročila omenjajo več osumljencev, vendar policija tega še ni potrdila. Objavila pa je, da v mestu poteka obsežna operacija. »Prosimo vas, da območje zaradi lastne varnosti zapustite in se mu izognete v širokem loku,« so policisti zapisali v objavi.
Kasneje so sporočili, da nevarnosti ni več.
Kot navaja AFP, ima Nemčija glede orožja eno najstrožjih zakonodaj v Evropi. Osebe, mlajše od 25 let, morajo pred vložitvijo prošnje za orožni list opraviti psihiatrični pregled, množična streljanja pa so razmeroma redka.
Kljub temu so se tudi v zadnjem obdobju večkrat zgodila. Februarja 2020 je skrajni desničar v mestu Hanau v osrednji Nemčiji ustrelil devet ljudi in ranil še pet oseb.
Marca 2023 je nekdanji pripadnik Jehovovih prič v Hamburgu ustrelil šest članov te krščanske skupnosti, nato pa sodil še sebi.
Maja 2022 je 21-letni strelec na srednji šoli v severni Nemčiji začel streljati in huje ranil uslužbenko šole, nato pa so ga aretirali.
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