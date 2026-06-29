V streljanju v nemškem mestu Stade umrlo pet ljudi

Pet oseb je umrlo v streljanju v severnonemškem mestu Stade, poroča Reuters. Moškega osumljenca so pridržali, je sporočila policija. Motiv za zdaj ni znan, so dodali.

Gre za enega najhujših množičnih strelskih napadov v državi v zadnjih letih.

Lokalni mediji poročajo, da se je incident zgodil približno ob 13.45 v bližini mladinskega centra v središču Stadeja, mesta z nekaj manj kot 50.000 prebivalci zahodno od Hamburga.

Ali so med žrtvami mladoletniki, še ni znano.

FOTO: Ibrahim Ot/AFP

Nekatera poročila omenjajo več osumljencev, vendar policija tega še ni potrdila. Objavila pa je, da v mestu poteka obsežna operacija. »Prosimo vas, da območje zaradi lastne varnosti zapustite in se mu izognete v širokem loku,« so policisti zapisali v objavi.

Kasneje so sporočili, da nevarnosti ni več.

FOTO: Ibrahim Ot/AFP

Kot navaja AFP, ima Nemčija glede orožja eno najstrožjih zakonodaj v Evropi. Osebe, mlajše od 25 let, morajo pred vložitvijo prošnje za orožni list opraviti psihiatrični pregled, množična streljanja pa so razmeroma redka.

Kljub temu so se tudi v zadnjem obdobju večkrat zgodila. Februarja 2020 je skrajni desničar v mestu Hanau v osrednji Nemčiji ustrelil devet ljudi in ranil še pet oseb.

Marca 2023 je nekdanji pripadnik Jehovovih prič v Hamburgu ustrelil šest članov te krščanske skupnosti, nato pa sodil še sebi.

Maja 2022 je 21-letni strelec na srednji šoli v severni Nemčiji začel streljati in huje ranil uslužbenko šole, nato pa so ga aretirali.