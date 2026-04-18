V streljanju v trgovskem centru ubitih pet ljudi

V strelskem napadu v trgovskem centru v Kijevu je bilo danes ubitih najmanj pet ljudi, še najmanj deset je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Policisti so med poskusom aretacije ubili napadalca in ob tem rešili štiri talce, je sporočil notranji minister Igor Klimenko. Podrobne okoliščine incidenta še preiskujejo.

Notranji minister Klimenko je povedal, da je bil napadalec v Kijevu ubit med poskusom aretacije, potem ko je v trgovskem centru streljal na civiliste, je danes na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Deset ljudi je ranjenih, oskrbujejo jih v bolnišnicah, je še sporočil predsednik Ukrajine. Dodal je, da so rešili štiri talce in za zdaj potrdili pet smrtnih žrtev, pri čemer je izrazil sožalje njihovim bližnjim.

Izrazil je pričakovanje, da bodo pristojni organi hitro preiskali incident. »Ministru za notranje zadeve in načelniku ukrajinske policije sem naročil, naj javnosti posredujeta vse preverjene informacije v zvezi s tem primerom,« je dodal.