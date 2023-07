V strelskem napadu na Novi Zelandiji dva mrtva

24-letni strelec je davi okoli 7. ure po krajevnem času na gradbišču na ulici Queen Street v poslovnem okrožju Aucklanda streljal s šibrovko in ubil dva človeka, še šest pa jih je ranil. V streljanju je bil ranjen policist, čigar stanje je stabilno.

Napada ne obravnavajo kot teroristični napad. FOTO: Saeed Khan/AFP

Po besedah novozelandskega premierja Chrisa Hipkinsa je napadalec umrl na kraju dogodka. Ni še jasno, ali ga je ubila policija ali pa si je sodil sam. Kot je še dejal premier, napada ne obravnavajo kot teroristično dejanje, poroča britanski BBC.

Tudi Fifa je že izrekla sožalje svojcem žrtev. FOTO: Saeed Khan/AFP

Hipkins je zatrdil, da pristojni niso ugotovili, da bi imel strelec politični ali ideološki motiv, prav tako pa napad ni bil povezan s svetovnim prvenstvom v nogometu za ženske, ki se na Novi Zelandiji in v Avstraliji začenja danes. »Vlada se je pogovorila z organizatorji in turnir se bo nadaljeval,« je dejal.

Poudaril je, da varnost domačinov in obiskovalcev turnirja nista ogroženi, njihova varnost pa je prednostna naloga oblasti. Tako on kot predstavniki Mednarodne nogometne zveze (Fifa) so izrazili sožalje družinam žrtev. Med prvenstvom bodo v luči napada dodatno poostrili policijsko prisotnost, je zagotovil novozelandski minister za šport Grant Robertson.

V streljanju je bil ranjen policist, čigar stanje je stabilno. FOTO: Nathan Frandino/Reuters

Napadalec je bil sicer stari znanec policije, ki naj bi v preteklosti imel težave z duševnim zdravjem, kot tudi zgodovino nasilja v družini. Po navedbah policije je zanj veljala odredba o hišnem priporu, vendar je imel dovoljenje za delo na gradbišču, ne pa tudi za posedovanje strelnega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadi s strelnim orožjem so sicer na Novi Zelandiji redki. Po pokolu v mošeji v Christchurchu leta 2019, v katerem je napadalec ubil 51 vernikov, še 40 pa jih je ranil, so v državi tudi zaostrili zakonodajo o orožju.