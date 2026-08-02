V strelskem napadu ubite tri osebe

V streljanju v restavraciji s hitro prehrano v mestu Twin Falls v ameriški zvezni državi Idaho so bile v soboto ubite tri osebe, sedem pa je bilo ranjenih, je povedal tiskovni predstavnik mestnih oblasti v Twin Fallsu Josh Palmer. Policija je zagotovila, da nevarnosti za lokalno skupnost ni več, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

Policisti, ki so se odzvali na streljanje, so v bližini restavracije našli truplo domnevnega strelca, vendar za zdaj še ni jasno, ali je tudi osumljenec vključen v število smrtnih žrtev. Policija medtem še vedno ugotavlja motiv za napad in zaslišuje priče, a hkrati zatrjuje, da je nevarnost za skupnost minila.