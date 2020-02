V strelskem pohodu, ki ga je prenašal na facebooku, ubil 17 ljudi

Svetovni mediji poročajo o novem strelskem napadu, ki se je zgodil v kraju Nakhon Ratchasima, znanem pod imenom Korat, na Tajskem. Kot poročajo tamkajšnje oblasti, je mlajši vojak v vojaškem oporišču sprva ustrelil svojega nadrejenega in še nekaj drugih vojakov, ukradel pištolo in strelivo, ter se odpravil v bližnji trgovski center Terminal 21, kjer je strelski pohod nadaljeval.



Po podatkih lokalnih medijev naj bi njegovim strelom podleglo že 17 ljudi, 14 je tudi ranjenih. Tiskovni predstavnik tamkajšnje policije je dejal, da je strelec še na begu, oborožen pa naj bi bil z avtomatskim orožjem. S kraja je pobegnil v vojaškem vozilu.



Pri početju se je tudi snemal in dogajanje oddajal v živo na družbenem omrežju facebook.