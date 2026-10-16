Šestnajstletnik vdrl v šolo ter ubil tri otroke in učitelja

V strelskem napadu na osnovni šoli Silver Rail v mestu Bend v ameriški zvezni državi Oregon so bili v četrtek ubiti trije šolarji in učitelj, še en otrok in učitelj pa sta bila hudo ranjena, poročajo ameriški mediji. Domnevni strelec je bil 16-letnik, ki ga je med strelskim napadom ustrelil in ubil občan.

Motiv napada za zdaj ni znan. Šef policije v Bendu Mike Krantz je na novinarski konferenci povedal, da so bili ubiti otroci stari pet, osem in enajst let. Sedemletnega otroka in učitelja so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.

Po dosedanjih ugotovitvah je policija okrog enih popoldne v četrtek po krajevnem času prejela klic voznika, ki je sporočil, da je neznanec z orožjem večkrat streljal proti njegovemu vozilu. Kmalu zatem je center za klice v sili prejel več prijav o strelcu, ki je vstopil v osnovno šolo.

Zaradi tragedije so danes zaprte vse šole v šolskem okolišu Bend-La Pine, odpovedane pa so tudi vse druge dejavnosti in športni dogodki. FOTO: Rob Kerr/Reuters

Preiskovalci menijo, da je osumljenec v šolo vdrl tako, da je streljal v zaklenjena vrata. Ko so policisti približno minuto pozneje prispeli v šolo, je bil 16-letnik že mrtev. Po navedbah policije ga je ustavil občan, ki je videl, kako je najstnik vstopil v šolo, mu sledil in se z njim spopadel.

Policija še ni razkrila identitete osumljenca. Prav tako še ni znano, ali je obiskoval šolo oziroma ali je poznal katero od žrtev. Oblasti so napovedale, da bodo dodatne informacije o občanu, ki je posredoval, morda objavile danes. Zaradi tragedije bodo danes zaprte vse šole v šolskem okolišu Bend-La Pine, odpovedane pa so tudi vse druge dejavnosti in športni dogodki.

Pretreseni najstniki iz okolice šole, kjer se je zgodil napad. FOTO: Rob Kerr/Reuters

Guvernerka Oregona Tina Kotek se je zahvalila učiteljem, šolskemu osebju in reševalcem, ki so pohiteli na kraj dogodka, ter občanu, ki je po njenih besedah s pogumnim posredovanjem preprečil izgubo še več življenj. Direktor FBI Kash Patel je sporočil, da zvezni preiskovalci pomagajo lokalnim oblastem in da jim bodo zagotovili vse potrebne vire. Na kraj dogodka so bili napoteni tudi agenti zveznega urada za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive (ATF).

Nekdanji župan Benda Jeff Eager je za CNN povedal, da si takšne tragedije v mestu, ki ga ljudje pogosto izberejo zaradi občutka varnosti, ni bilo mogoče predstavljati. Demokratski senator iz Oregona Ron Wyden je izrazil sožalje žrtvam in njihovim svojcem ter znova pozval k ukrepom za omejitev nasilja s strelnim orožjem.

To je bil letos že 36. strelski incident na območju ameriških šol od vrtca do srednje šole. FOTO: KOHD/ABC/Reuters

Po analizi CNN, ki temelji na podatkih organizacij Gun Violence Archive, Education Week in Everytown for Gun Safety, je bil to letos že 36. strelski incident na območju ameriških šol od vrtca do srednje šole.