V strelskem pohodu v Kanadi 17 mrtvih

Zakaj se je 51-letni zobni protetik podal na strelski pohod še ni znano. Zločinec je zakrinkan v policista, z doma predelanim avtomobilom, ki je bil videti kot policijsko vozilo, začel morilski pohod v majhnem mestecu Portapique in nadaljeval po bližnjih krajih. V morilskem pohodu, ki je trajal kar dvanajst ur je ubil 16 ljudi in jih več ranil. Med strelcem in številnimi žrtvami zaenkrat ni nobenih znanih povezav, kar nakazuje, da so bile verjetno izbrane naključno.



Strelec je na več lokacijah zanetil požare v hišah, domnevno sta zgoreli tudi najmanj dve policijski vozili.

Umrl med izmenjavo strelov s policijo, pri čemer je bila ubita tudi ena policistka. Policija je potrdila njegovo smrt ne pa tudi, da so ga ubili policisti.



Gre za najhujši strelski pohod v kanadski zgodovini, kljub temu, da v tej državi v zadnjih letih narašča število tovrstnih dejanj.