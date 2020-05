V Stuttgartu se bo jutri lahko zbralo največ 5000 protestnikov

Za red je na protestih v Stuttgartu skrbela tudi policija. FOTO: Thomas Kienzle/AFP

V nasprotju s slovensko vlado, ki vsakršno zbiranje in protestiranje poskuša kriminalizirati in ga razglaša za grožnjo javnemu zdravju, so v Nemčiji do protestov veliko bolj prizanesljivi. Tako je mestna oblast v Stuttgartu tudi za jutri dovolila protestno zborovanje proti omejevalnim koronaukrepom, poroča Der Spiegel.Proteste so v Stuttgartu dovolili tudi že prej, a so zdaj nekoliko zaostrili pogoje. Prejšnjo soboto, 9. maja, se je v skladu z dovoljenjem na Cannstatter Wasen ob upoštevanju razmika in drugih ukrepov lahko zbralo kar deset tisoč ljudi, tokrat dovoljenje velja za polovico manj udeležencev. »Tehtali smo med pravili preprečevanja širjenja okužb in med pravico do zbiranja ljudi in se odločili tako,« je za Spiegel dejal župan za javni red. Ob tem pa mestni urad za zdravje opozarja, da morajo udeleženci upoštevati obvezni razmik med posamezniki in da morajo v javnem prometu obvezno uporabljati maske.Med zadnjimi protesti je bilo veliko udeležencev brez zaščitnih mask, zato bo zdaj za tiste, ki tudi tokrat ne bodo nosili maske, kazen 300 evrov. Za nadzor nad upoštevanjem navodil in nošenjem mask bo za zborovanju zadolženih petsto mestnih redarjev. Protesti so bili tudi v drugih nemških mestih, na primer v Berlinu in Münchnu.