V Sudanu je življenjsko ogroženih 30 milijonov ljudi

Državljanska vojna v Sudanu traja že dve leti in pol, a je skoraj povsem odsotna iz menijev mednarodne skupnosti in komaj kaj prisotna v medijih. Toda v Sudanu, kjer po podatkih Združenih narodov že dolge mesece vlada najhujša humanitarna katastrofa na svetu, se razmere iz dneva v dan poslabšujejo, v Darfurju, na zahodu države, pa je v teku drugo poglavje genocida, ki se je začel že pred dvaindvajsetimi leti.

Po podatkih Združenih narodov v Sudanu trenutno nujno humanitarno pomoč potrebuje več kot 30 milijonov ljudi, skoraj 60 odstotkov prebivalstva. Od tega – 15 milijonov otrok. 14 od 17 milijonov otrok, ki bi morali hoditi v šole, tega zaradi grozljive varnostne situacije ne more. Po podatkih Organizacije za migracije (IOM) je v Sudanu notranje razseljenih 9,6 milijona ljudi, več kot pet milijonov pa je v begunstvo. Večinoma v sosednjih državah. V brutalni vojni je bilo ubitih okoli 130.000 ljudi. Celo v Kartumu je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zaradi vojne zaprtih ali le ledno delujočih skoraj 80 odstotkov bolnišnic. Preko 24 milijonov ljudi v Sudanu strada.