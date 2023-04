V Sudanu med srditimi spopadi ujeti Slovenci

Slovensko zunanje ministrstvo (MZEZ) je v stiku s slovenskimi državljani v Sudanu, kjer že sedmi dan zapored potekajo srditi spopadi med vojsko in paravojaškimi silami RSF. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, jim svetujejo, naj se umaknejo na varno ter ostanejo v zaprtih prostorih, trenutne razmere pa ne dopuščajo evakuacije.

Koliko slovenskih državljanov je trenutno v Sudanu, na ministrstvu niso navedli.

V spopadih je doslej umrlo več kot 400 ljudi, še okoli 3500 pa je bilo ranjenih. FOTO: AFP

Trenutne razmere v Sudanu ne dopuščajo evakuacije, je pa ministrstvo v stalnem stiku z drugimi državami članicami EU. Če bo do evakuacije prišlo, bo slednja skoordinirana na ravni EU, so še pojasnili za STA.

Ministrstvo sicer od začetka tega tedna slovenskim državljanom odsvetuje vsa potovanja v Sudan.

Civilisti množično bežijo iz države. FOTO: Ebrahim Hamid/AFP

Spopadi v Sudanu so po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam RSF, izbruhnili v soboto. V njih je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) doslej umrlo več kot 400 ljudi, še okoli 3500 pa je bilo ranjenih.

Vsa prizadevanja mednarodne skupnosti za prekinitev spopadov so bila doslej neuspešna. ZDA, Japonska in Tanzanija naj bi začele priprave na evakuacijo svojih državljanov, danes sta se jim pridružili tudi Nemčija in Južna Koreja.