V svetu velikih sanj in trdih kamnov

Visoko, skorajda nad oblaki, so se spopadle velike azijske sanje. Kitajske in indijske. Ob prečudovitem jezeru Pangong Tso, ki leži na nadmorski višini 4270 metrov, omenjeni velesili kopičita čete. Čeprav za zdaj bitke v glavnem potekajo s kamni in kovinskimi palicami, se napetost zaostruje, s tem pa tudi nevarnost novih izzivov s te ali one strani, ki bi lahko pripeljali do resnejšega spopada. V svetu, ki si še zdaleč ni opomogel od pandemije covida-19 in še vedno ne ve, kako bo preživel trgovinski obračun med dvema največjima gospodarstvoma, nam manjka samo še vojna med dvema najbolj naseljenima državama, oboroženima ...