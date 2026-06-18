V švicarskih gorah bodo začeli pogajanja o sporazumu med ZDA in Iranom

Švica bo v petek predvidoma gostila prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom, ki sta ga v sredo podpisala predsednika obeh držav Donald Trump in Masud Pezeškian, je danes sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo. Srečanje naj bi gostilo letovišče Bürgenstock v bližini Luzerna v osrednjem delu države.

»Trenutno ostaja veljaven načrt, da se bodo ZDA in Iran skupaj s posrednikoma Pakistana in Katarja ter drugimi vpletenimi državami jutri sestali v Bürgenstocku za začetna pogajanja o izvajanju sporazuma,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo zunanje ministrstvo v Bernu.

Švicarsko letovišče je težko dostopno, zato ga je mogoče enostavno zavarovati. Bürgenstock so predlagali tako v ZDA kot v Iranu, odločitev pa so podprli tudi pakistanski in katarski posredniki.

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Bernu je po navedbah nemške tiskovne agencije DPA sicer povedal, da je srečanje predvideno za petek, a se lahko načrti kadar koli spremenijo. Omenjeno letovišče Bürgenstock je sicer v katarski lasti.

Odprli bodo Hormuško ožino

Za zdaj uradno ni znano, kdo bo sodeloval na pogajanjih. V skladu s prvotnimi načrti naj bi namreč dogovor danes ali v petek v Švici podpisala glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf in podpredsednik ZDA J. D. Vance, kar sta že v sredo storila Trump in Pezeškian.

Trump podpisuje dogovor o končanju vojne z Iranom. FOTO: AFP

Z njunim podpisom je memorandum o razumevanju tudi začel veljati. Trump ga je podpisal po večerji, ki jo je zanj po koncu zasedanja skupine najrazvitejših držav sveta (G7) v palači Versailles priredil francoski predsednik Emmanuel Macron. V Teheranu so medtem zgolj potrdili, da je bil dogovor dokončan s podpisom obeh predsednikov.

Sporazum med drugim prinaša odprtje za svetovno gospodarstvo izjemno pomembne Hormuške ožine. Predvideva tudi končanje ameriške blokade iranskih pristanišč, sprostitev finančnih omejitev za Iran ter njegovi zavezi, da bo razredčil zaloge obogatenega urana in ne bo pridobil jedrskega orožja.

Končni dogovor naj bi strani v roku 60 dni sklenili na nadaljnjih pogajanjih.