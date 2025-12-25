V Švici našli štiri trupla, domnevno družina iz Lihtenštajna

Policija je v sredo odkrila trupla dveh moških in dveh žensk, za katere domnevajo, da pripadajo eni družini iz Lihtenštajna, so sporočile oblasti.

Po podatkih lokalne policije so okoli 10.30 dopoldne (9.30 po GMT) na švicarski strani reke Ren, ob vznožju Lihtenštajnove prestolnice Vaduz, našli truplo 41-letnega moškega iz Lihtenštajna. Vzrok smrti še ni znan, so sporočili švicarski policisti.

Nadaljnje preiskave so policijo pripeljale do stanovanja v Vaduzu, kjer so odkrili trupla 73-letnega moškega in dveh žensk, starih 68 in 45 let, poroča Reuters.

Po prvih ugotovitvah gre za starše in sestro 41-letnega moškega, so sporočili iz lihtenštajnske policije. Vzrok smrti še vedno ugotavljajo, je dodal policijski predstavnik.

Državna kriminalistična policija preiskuje smrtne primere z obsežno prisotnostjo policistov. »Preiskava poteka v vseh smereh,« so zapisali v sporočilu za javnosti in dodali, da javnosti ne grozi nobena nevarnost.