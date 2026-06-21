V Švici stekla pogajanja med ZDA in Iranom

V švicarskem letovišču Bürgenstock pri Luzernu so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma.

V izjavi je ministrstvo oznanilo začetek vrha ob Luzernskem jezeru, na katerem sodelujejo predstavniki ZDA, Irana, Katarja in Pakistana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je sporočilo ministrstvo, Katar upa, da bodo srečanja v Švici »pripeljala do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma, ki bo obravnaval vse vidike, zajete v memorandumu o razumevanju«, ki sta ga v sredo podpisala predsednika ZDA in Irana, Donald Trump in Masud Pezeškian.

»Ob tem so bile ustanovljene skupine za spremljanje izvajanja memoranduma, doseženega napredka in za delo v smeri sklenitev končnega sporazuma,« vsebino izjave ministrstva še navaja katarska Al Jazeera.

Podpredsednik ZDA JD Vance s premierom Pakistana Šehbazom Šarifom. FOTO: Nathan Howard/AFP

Dogovor na majavih tleh

Washington in Teheran sta ta teden po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor, s katerim se je končala vojna, ki se je konec februarja začela z ameriško-izraelskimi napadi na Iran. V naslednjih 60 dneh naj bi sprti strani dorekli njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa.

Dogovor se je sicer znašel na majavih tleh zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon, ki je prav tako vključen v dogovor. Teheran je v odziv v soboto napovedal vnovično zaprtje Hormuške ožine.

Kot so danes sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, je ravno dogajanje v Libanonu ena glavnih tem današnjih pogovorov. Govorili naj bi tudi o sprostitvi zamrznjenih ali zaseženih iranskih sredstev in izdaji potrebnih dovoljenj za prodajo iranskega nafte.

»Brez izvajanja teh določb, zlasti 1. odstavka (končanje vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom), vstop v pogajalsko fazo za končni sporazum ni mogoč,« je dejal tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Begei.