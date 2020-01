FOTO:V Sydneyju ognjemet nebo razsvetljeval kar 12 minut

Nebo nad Sydneyjem. FOTO: Peter Parks/Afp

Praznovanje v Pekingu. FOTO: Jason Lee/Reuters

Na ulicah New Yorka je bilo veselo. FOTO: Amr Alfiky/Reuters

Tudi v Parizu z ognjemetom niso zaostajali. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Znamenitost britanske prestolnice London Eye obsijana z ognjemetom. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Brandenburška vrata v Berlinu. FOTO: Tobias Schwarz/Afp

Nebo nad grškimi Atenami. FOTO: Ioanna Kritikou/Afp

Svet je zakorakal v leto 2020. Novemu letu so prvi nazdravili na Samoi v Tihem oceanu, sledili sta Nova Zelandija in Avstralija. Meja med letnicama 2019 in 2020 se je popoldne pomikala po Aziji ter nato dosegla še Evropo. Ob 22. uri so si novo leto bučno voščili Moskovčani. Čeprav se Avstralija že od septembra spopada s hudimi požari , so v Sydneyju temu navkljub znova pripravili ognjemet, ki velja za enega najlepših in najbolj bučnih. Tudi tokrat niso razočarali. Letos so pisane rakete nebo razsvetljevale kar 12 minut, prenos razsvetljenega neba pa si je po svetu ogledalo skoraj milijon ljudi.Sydney tradicionalno vsako leto prireja pirotehničen spektakel, a priprave nanj je tokrat spremljala polemika glede njegove primernosti v luči naravne katastrofe, ki je prizadela zlasti zvezni državi Novi Južni Wales in Viktorija. V zadnjih dneh je 280.000 podpisov zbrala peticija z zahtevo po odpovedi, a se meščani niso dali. Z ognjemetom so ob 12. uri po srednjeevropskem času prihod novega leta pozdravili tudi v Aucklandu na Novi Zelandiji. Rakete so kot vsako leto v zrak poletele s 328 metrov visokega stolpa Sky Tower.So pa ognjemet odpovedali v Hongkongu, kjer bodo novo leto dočakali ob 17. uri po srednjeevropskem času. Oblasti so odpoved utemeljile z varnostnimi razlogi zaradi napovedanih protestov prodemokratičnih protestnikov. Bolj praznično je bilo danes v središču tajvanske prestolnice Taipei, kjer je več sto tisoč ljudi spremljalo spektakularen ognjemet na 509 metrov visoki stolpnici Taipei 101.Eno najbolj prepoznavnih silvestrovanj se je znova odvilo na newyorškem Times Squaru, kjer spuščanje znamenite krogle vsako leto prav tako pospremi ognjemet. Letos so s streh okoliških stavb spustili skoraj 1400 kilogramov pisanih konfetov. New York je v novo leto vstopil pred slabima dvema urama po srednjeevropskem času.V Parizu se je več deset tisoč ljudi zbralo na Elizejskih poljanah. Ognjemet je razsvetlil nebo pri Slavoloku zmage, vzdušje v središču mesta, ki je bilo vse leto 2019 prizorišče številnih spopadov med policijo in rumenimi jopiči, je bilo praznično. Množica je zaradi stavke sindikata francoskih železnic v središče Pariza večinoma prispela peš, s kolesi ali na skuterjih, saj sta ponoči vozili le dve liniji podzemne železnice.V Londonu se je opolnoči znova oglasil Big Ben, ki je zaradi obnovitvenih del dolgo molčal, nebo nad britansko prestolnico je razsvetlil ognjemet, ki si ga je množica ogledala z bregov Temze. Vstop v novo leto je bil za Britance zadnji pred brexitom, predvidenim za 31. januarja.V Berlinu je več sto tisoč turistov in domačinov silvestrovalo ob Brandenburških vratih, kjer so si ogledali spektakularen ognjemet. Na Dunaju se je vstopa v novo leto veselilo okrog 800.000 ljudi, ki so v novo leto vstopili v taktih dunajskega valčka, ognjemet pa so zaradi močnega vetra v zadnjem hipu odpovedali.V Riu de Janeiru je na znameniti plaži Copacabana, kjer je za varnost skrbelo več kot 2000 policistov, novo leto pričakalo skoraj tri milijone ljudi. Večina je bila oblečena v belo, nebo nad plažo pa je prav tako tradicionalno razsvetlil ognjemet.