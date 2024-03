V Tadžikistanu v povezavi z napadom v Moskvi aretirali devet ljudi

Teden dni po napadu v predmestju Moskve, v katerem je bilo ubitih več kot 140 ljudi, so v Tadžikistanu danes aretirali devet ljudi, ki naj bi bili povezani s štirimi domnevnimi napadalci, je danes poročala ruska tiskovna agencija Ria Novosti.

Več zamaskiranih napadalcev je 22. marca vdrlo v dvorano Crocus v moskovskem predmestju Krasnogorsk in začelo streljati. V napadu je bilo po najnovejših podatkih ruskih oblasti ubitih 144 ljudi, več kot 382 pa ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je v povezavi z napadom pridržala 12 ljudi, osem jih je obtožila kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom. Med njimi so tudi štirje iz Tadžikistana, ki so obtoženi, da so izvedli napad na koncertno dvorano. Sodišče v Moskvi je za četverico odredilo pripor do 22. maja, a bo ta verjetno podaljšan do začetka sojenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odgovornost za napad je že prevzela skrajna skupina Islamska država (IS), ki je danes tudi sporočila, da je Rusija aretirala štiri člane te skrajne skupine, ki naj bi izvedli napad. V okolici tadžikistanske prestolnice Dušanbe so medtem aretirali še devet ljudi, ki naj bi bili povezani z domnevnimi napadalci. Pri aretaciji so sodelovale tudi ruske sile.