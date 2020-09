V tajfunu pred Japonsko pogrešajo tovorno ladjo s 43 člani posadke

Načrtovana pot ladje Gulf Livestock 1. FOTO: Reuters Graphics

Japonska obalna straža je rešila eno osebo s tovorne ladje, ki je med tajfunom izginila s 43- člansko posadko in šestisočglavo živino na krovu.Ladja Gulf Livestock 1 je potem, ko je je ujel tajfunu Maysak, poslala signal za pomoč iz vzhodnokitajskega morja. V nemirnih vodah so rešili pomorščaka v rešilnem jopiču, poroča BBC. Sredi visokih valov in močnega nevihtnega vetra nadaljujejo iskanje pogrešane ladje z letali in patruljnimi ladjami.Na krovu ladje naj bi bilo 39 mornarjev s Filipinov, dva z Nove Zelandije in dva iz Avstralije. Po navedbah avstralske vlade je moški, ki ga je rešila japonska obalna straža, Filipinec.Reuters povzema novozelandsko zunanje ministrstvo, da je ladja Gulf Livestock 14. avgusta iz Nove Zelandije izplula proti Kitajski, plovba naj bi trajala 17 dni. Ladja s posadko in tovorom pa je v sredo zvečer poslala klic v sili v bližini otoka Amami Oshima na jugozahodu Japonske.