V Tasmaniji nasedlo 250 kitov

Nasedle pliskavke so ujete v nizki vodi. FOTO: Ryan Bloomfield/Reuters

Mrke pliskavke so nazadnje naselde v ogromnem številu na Tasmanjiji pred tremi leti. Za večino je bila nesreča usodna. FOTO: Anthony Phelps/Reuters

Kit ujet v reki krokodilov

Vzdolž zahodne obale avstralskega otoka Tasmanija je nasedla jata več deset kitov , so danes sporočile tamkajšnje pristojne službe. Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA in drugih medijev se jih je na peščeno obrežje ujelo kar okoli 250 ali celo več, menda mrkih pliskavk.Na odročno, težko prehodno in zelo redko poseljeno območje pri kraju Macquarie Harbour so že prispeli policisti in prva ekipa reševalcev, posebej izurjenih za tovrstne naloge. Ti bodo ocenili, ali in kako je nasedle kite mogoče rešiti, nato pa bodo tja še danes poslali dodatne reševalce z vso potrebno opremo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Neki prebivalec bližnjega kraja Strahan je sicer za avstralske medije dejal, da je videti, kot da je več kitov v plitvi vodi že poginilo. Po poročanju lokalnih medijev jih je menda poginilo že okoli 30.Na Tasmaniji je sicer nasedanje morskih živali dokaj pogosto, vendar večinoma ne gre za tako množične primere, temveč za posamezne živali.V Avstraliji je zadnje dni odmeval primer kita grbavca , ki se je ujel v reko v narodnem parku Kakadu na severu Avstralije, polno krokodilov. Ujet je bil več kot dva tedna, nato pa se mu je ta konec tedna po zaslugi visoke plime in valov vendarle uspelo rešiti in zaplavati nazaj v morje.Strokovnjaki so se sicer že pripravljali na reševalno akcijo, a bi ta predstavljala velik izziv, saj gre za ogromno žival in to je bil prvi znani primer doslej, da je kit grbavec zaplaval tako daleč, kar okoli 30 kilometrov po blatni reki navzgor.