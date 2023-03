V teh časih je socialdemokratska politika najprimernejši odgovor

V nadaljevanju preberite:

Sodeč po visokih srečanjih, ki so se zvrstila v zadnjem obdobju, odnosi med Španijo in Slovenijo še nikoli niso bili boljši in intenzivnejši. V prvih mesecih leta, ki ga bo med drugim zaznamovalo špansko predsedovanje svetu Evropske unije, sta se pri nas mudila zunanji minister José Manuel Albares in premier Pedro Sánchez, včeraj pa je svoj dvodnevni obisk Slovenije končala tudi predsednica španskega parlamenta Meritxell Batet. Nekdanja ministrica za teritorialno politiko in javno upravo ter ena vidnejših članic katalonske socialistične stranke (PSC) si je čas za Delo vzela v Madridu, večer pred odhodom v Ljubljano, ter se v pogovoru dotaknila političnega dogajanja v supervolilnem letu, razmer v Kataloniji in bilateralnih vezi med državama.