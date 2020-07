V Teksasu znova rekorden dan okužb

Glavni poudarki:

• V Sloveniji v sredo 19 novih okužb

• Kalifornija je v sredo poročala o 11.000 novih okužbah in 140 smrtih, Teksas pa o rekordnih 10.800 primerih okužb.

• Covid-19 doslej usoden že za več kot 2000 Argentincev

7.27 V Teksasu nov rekorden dan okužb s koronavirusom, v Kaliforniji umrlo 140 ljudi

7.14 Avgusta vrata odpirajo muzeji v londonski četrti South Kensington

7.00 Na območju Slovenije v sredo 19 novih okužb s koronavirusom

Tudi iz Argentine poročajo o rekordnem številu okuženih in umrlih v zadnjem dnevu. Evidentirali so 4.200 novh okužb, umrlo je 82 ljudi. S tem je število vseh umrlih od začetka pandemije seglo do števila 2050. Po uradnih podatkih je sicer doselej okužbo s koronavirusom premagalo 47.298 ljudi. Okužilo se jih je 111.160.Okužbe z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19 se še naprej širijo po zahodu in jugu ZDA, kjer se je do srede zvečer po podatkih univerze Johns Hopkins okužilo 3,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je 137.357. Kalifornija je v sredo poročala o 11.000 novih okužbah in 140 smrtih, Teksas pa o rekordnih 10.800 primerih okužb.V ZDA sedaj že mesec dni naštevajo po okrog 60.000 okužb na dan. Deloma je to posledica okrepljenega testiranja. V New Yorku se na primer že mesec dni giblje okrog enega odstotka, v Kaliforniji pa je sedaj pozitivnih sedem odstotkov testov, v Los Angelesu deset odstotkov, na Floridi pa do 16 odstotkov in več, podobno pa je tudi v Teksasu.Avgusta bodo po zaprtju zaradi epidemije novega koronavirusa vrata odprli trije od večjih londonski muzejev, ki se nahajajo v četrti South Kensington. Od 5. avgusta si bo mogoče ogledati zbirko Prirodoslovnega muzeja, dan kasneje bo vrata odprl Muzej Victorie in Alberta, 19. avgusta pa še Muzej znanosti.Muzeji so novico o ponovnem odprtju naznanili na torkovi skupni novinarski konferenci. Londonski Prirodoslovni muzej je sicer najbolj znan po okostjih dinozavrov, ki jih hrani, Muzej znanosti po bogati zbirki na temo tehnologije in znanstvenih odkritij, medtem ko je Muzej Victorie Alberta osredotočen na umetnost in oblikovanje.Včeraj objavljeno število novih okužb z novim koronavirusom je bilo znova višje. Po podatkih vlade so jih v sredo do 24. ure evidentirali 19. Opravili so 1112 testiranj, hospitaliziranih je 16 ljudi, eden na intenzivni negi. Umrl ni nihče, enega bolnika so iz bolnišnice odpustili.