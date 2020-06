V temi morečih sanj

Ko sta se 12. junija 2018 ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un prvič srečala, se je zdelo, da visoka diplomacija vstopa v novo obdobje odprtosti in zaupanja med donedavnima sovražnikoma. Drug drugemu sta odkrito ugajala, obljubljala sta vsesplošno izboljšanje odnosov in govorila o razorožitvi. Zdaj je vse to potonilo v temo.Ob obletnici zgodovinskega srečanja v Singapurju je severnokorejski zunanji minister Ri Son Gvon prek državne tiskovne agencije KCNA sporočil, da vodstvo v Pjongjangu »voditelju ZDA ne bo ponudilo še enega svežnja, ki bi ga lahko izkoristil kot svoj dosežek, ne da bi dal ...