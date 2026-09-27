V Tennesseeju naj bi usmrtili prvo žensko po več kot 200 letih

V ameriški zvezni državi Tennessee naj bi 30. septembra s smrtonosno injekcijo usmrtili 50-letno Christo Pike, ki je bila leta 1996 obsojena na smrt zaradi brutalnega umora 19-letne Colleen Slemmer. Če bo usmrtitev izvedena, bo Pike prva ženska, usmrčena v Tennesseeju po več kot 200 letih, poroča BBC.

Pike je bila ob zločinu stara 18 let. Skupaj s takratnim fantom Tadarylom Shippom je leta 1995 pretepla, mučila in umorila 19-letno Colleen Slemmer, ki sta jo spoznala v programu za problematične najstnike. Pike je Slemmerjevi očitala, da jo je žalila in ji skušala prevzeti fanta. Po pričevanjih dveh drugih udeleženk programa se je z umorom hvalila že pred dejanjem in tudi po njem. Shipp je bil obsojen na dosmrtni zapor z možnostjo pogojnega odpusta.

Zlorabe v otroštvu

Njeni odvetniki so pred usmrtitvijo vložili prošnjo za pomilostitev in opozorili na njeno zgodovino hudih spolnih in fizičnih zlorab v otroštvu ter na duševne motnje. Pike so leta 2021 diagnosticirali bipolarno motnjo, obramba pa trdi, da bi bila ob upoštevanju današnjih pravnih standardov in njene starosti ob zločinu malo verjetno obsojena na smrt.

Vrhovno sodišče Tennesseeja je njeno zahtevo za ustavitev usmrtitve zavrnilo. O morebitni pomilostitvi lahko še odloči guverner Bill Lee, ki doslej v primeru smrtne kazni ni odobril nobene prošnje za pomilostitev.

Usmrtitev podpira tudi mati umorjene

Usmrtitev podpira mati umorjene May Martinez, ki vztraja, da mora Pike za zločin odgovarjati. K ustavitvi usmrtitve so medtem pozvali tudi strokovnjaki Združenih narodov za človekove pravice.

V ZDA so od sedemdesetih let prejšnjega stoletja usmrtili 18 žensk, moških pa 1663.