V terorističnem napadu pred sinagogo v Jeruzalemu umrlo sedem ljudi

Včerajšnji teroristični napad v vzhodnem Jeruzalemu je zahteval najmanj sedem življenj, poroča mednarodni tisk. Kot piše AFP, je palestinski strelec pred tamkajšnjo sinagogo počakal na konec obreda, nakar je sprožil napad, ki ga ocenjujejo za enega najsmrtonosnejših v zadnjem obdobju, katerega tarča so bili Izraelci.

Ranjeni so še najmanj trije, policija je napadalca med begom ustrelila. Oblast je objavila podatek, da je bil Palestinec, domačin v Vzhodnem Jeruzalemu, ki ga je Izrael okupiral po šestdnevni vojni leta 1967.

FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

Napad je sledil vnovičnemu stopnjevanju nasilja v državi. V četrtek so Izraelci med oboroženo akcijo na okupiranem Zahodnem bregu ubili devet Palestincev. Poročali so tudi o raketnih napadih iz Gaze in povračilnih ukrepih Izraelcev.

Tudi vodja izraelske policije Kobi Shabtai je včerajšnji napad na območju bulevarja Neve Jakov označil za enega najhujših v zadnjih letih. »Zgodil se je na mednarodni dan spomina na holokavst,« je poudaril.

Napad so že obsodili Združeni narodi in Združene države Amerike.