V Toskani neurje Ciaran zahtevalo tri smrtne žrtve

Število smrtnih žrtev neurja Ciaran, ki je v četrtek zajelo Evropo, je s sedem naraslo na deset, potem ko so v Toskani umrli trije ljudje. Večino smrtnih nesreč so povzročila padla drevesa, ki jih je podiral viharni veter. V Franciji je bilo sinoči brez elektrike še vedno skoraj 700.000 gospodinjstev, poročajo tuje tiskovne agencije.

»To, kar se je nocoj zgodilo v Toskani, ima ime: podnebne spremembe,« je na družbenem omrežju X zapisal toskanski guverner Eugenio Giani in zatrdil, da v tej deželi še nikoli niso izmerili toliko dežja v tako kratkem času.

Dodal je, da je med tremi mrtvimi tudi 85-letni moški, ki so ga našli utopljenega v njegovi hiši. Firenški župan Dario Nardella je sporočil, da so razmere v deželni prestolnici kritične.

Po dve smrtni žrtvi so sicer pred tem zabeležili v Franciji in Belgiji ter po eno v Nemčiji, Španiji in na Nizozemskem. Večino smrtnih nesreč so povzročila padla drevesa. Več ljudi je tudi poškodovanih, 15 samo v Franciji, med njimi sedem gasilcev.

Zaradi neurja, ki je v Franciji prizadelo predvsem severozahodno obalo, je bilo v državi brez elektrike najprej približno 1,2 milijona gospodinjstev. Po podatkih upravljavca omrežja Enedis jih je bilo v četrtek zvečer brez elektrike še skoraj 700.000.

Danes bo francoski predsednik Emmanuel Macron obiskal Bretanjo, kjer so sunki vetra podrli več absolutnih rekordov. V Brestu so denimo izmerili sunke s hitrostjo 156 kilometrov na uro, v kraju Pointe du Raz pa celo sunke s hitrostjo 207 kilometrov na uro.

Učinke neurja so občutili tudi v Španiji in na Portugalskem, kjer so bili ob atlantski obali valovi visoki celo devet metrov, še navaja AFP.