Več mrtvih v trčenju vlaka in šolskega minibusa v Belgiji

V trčenju vlaka in šolskega minibusa v Buggenhoutu v Belgiji so umrli štirje ljudje, poroča britanska tiskovna agencija Reuters. Sedem otrok, njihov spremljevalec in voznik minibusa so bili na železniškem prehodu v mestu, ko se je zgodila nesreča, je poročala flamska javna radiotelevizija VRT, na katero se sklicuje britanski BBC. V trčenju sta umrla dva šolarja in dva odrasla.

»Kakšna srce parajoča novica,« je na družbenih omrežjih zapisala flamska ministrica za izobraževanje Zuhal Demir. »Moje misli so z vsemi žrtvami, njihovimi družinami in vsemi, ki so bili tesno vpleteni. Veliko moči vsem, ki jih je to prizadelo. Hvala reševalnim službam za njihov trud na kraju samem,« je zapisala na omrežju X.

Tiskovni predstavnik železniškega operaterja Infrabel Frederic Sacre je za tiskovno agencijo AFP povedal, da se je trčenje zgodilo na železniškem prehodu v severni Flandriji. »Trčenje je bilo izjemno silovito,« je dejal in število žrtev opisal kot »dramatično«. »Zgodilo se je ob 8.08 zjutraj, ko je minibus zadel vlak, ki naj bi se ustavil na naslednji postaji, oddaljeni kak kilometer,« je povedal Sacre.

Za zdaj še ni jasno, kako se je nesreča zgodila. Po prvih poročilih je bil železniški prehod v času nesreče zaprt. Policija je potrdila, da je bilo v času nesreče v minibusu devet ljudi: voznik, spremljevalec in sedem otrok, večinoma srednješolske starosti. Otroci so obiskovali šolo za otroke s posebnimi potrebami.

»Posnetki nadzornih kamer kažejo, da je bil nivojski prehod v času nesreče zaprt,« je po poročanju VRT izjavil Thomas Baeken iz Infrabela. »Posnetki kažejo, da so bile zapornice spuščene in semaforji so svetili rdeče. Ne vemo, kako se je nesreča lahko zgodila. To morata preiskati policija in državno tožilstvo,« je dejal Baeken.

»Seveda sodelujemo pri tej preiskavi, ker želimo razumeti, zakaj se je zgodila ta tragična nesreča. Vlak je že zaviral. Strojevodja je sicer uporabil zasilno zavoro, vendar se trčenju ni mogel izogniti,« je dodal.

Poškodovana je tudi železniška infrastruktura. »A to je naša najmanjša skrb. Naše misli so z žrtvami, njihovimi družinami in prijatelji,« je Baeken povedal za VRT.

Potnike so že evakuirali z vlaka. Okoli sto potnikov je zdaj v oskrbi na lokalni gasilski postaji. Ena oseba je v šoku in prejema zdravniško pomoč. Železniški promet med Dendermondejem v vzhodni Flandriji in Londerzeelom v flamskem Brabantu je bil močno moten, zato so tja napotili nadomestne avtobuse.