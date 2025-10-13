V trčenju vlakov pred predorom najmanj 20 ranjenih, tudi kritično

V trčenju vlakov na Slovaškem je bilo danes ranjenih najmanj 20 ljudi. Nesreča, ki se je zgodila pred predorom blizu vasi Jablonov nad Turnou, 50 kilometrov zahodno od Košic, po prvih podatkih ni terjala smrtnih žrtev. Policija okoliščine nesreče še preiskuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nesreča se je zgodila na kraju, kjer se dva železniška tira združita v enega. Gasilci in reševalci so ljudi vlekli skozi vrata, navedbe reševalnih služb povzema AFP. Slovaška policija je na družbenih omrežjih tudi objavila fotografije iztirjenih vagonov in uničene lokomotive.

FOTO: Slovaška policija/FB/AFP

Verjetna voznikova napaka

FOTO: Slovaška policija/FB/AFP

»Ne bi želel špekulirati, a glede na prve informacije za nesrečo ni bila kriva tehnična, temveč človeška napaka. Sodeč po doslej znanih informacijah je eden od voznikov vlaka naredil napako in drugemu vlaku ni dal prednosti,« je po poročanju tiskovne agencije Tasr dejal slovaški notranji minister

»Sodeč po znanih podatkih je bilo na vlaku približno 80 potnikov. Nihče od njih menda ni umrl,« je na družbenih omrežjih sporočila slovaška policija. Slovaška tiskovna agencija Tasr medtem poroča, da sta dve osebi v kritičnem stanju, še trije ljudje so menda ujeti v vlaku, informacij o njihovem zdravstvenem stanju pa niso znane.

Slovaški premier Robert Fico je na družbenih omrežjih sporočil, da sta z ministrom za promet Jozefom Ražem že na poti na prizorišče nesreče.

Lani je na Slovaškem v trčenju avtobusa in vlaka umrlo sedem ljudi, še pet jih je bilo poškodovanih.