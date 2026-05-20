V Trstu zavrelo na komemoraciji s fašističnimi pozdravi, vnel se je spopad

Na vsakoletni komemoraciji v spomin na neofašista in kasneje vojnega dopisnika Almeriga Grilza so včeraj v Trstu izbruhnili spopadi med neofašisti in antifašisti, ki so prvič v sodobni zgodovini mesta priredili demonstracijo proti komemoraciji, poroča Primorski dnevnik. V spopadih je bil ranjen novinar, ki so ga odpeljali v bolnišnico.

Ko so skrajni desničarji med komemoracijo, na kateri so tudi trikrat iztegnili desnico v fašistični pozdrav, slišali prve antifašistične parole, so nemudoma napadli protestnike.

Policistom pretepov ni uspelo preprečiti. Neofašisti pa so v smer protestnikov vrgli več kovinskih stolov in miz lokalov ter jih napadli tudi s pasovi.

Kljub kaosu je bilo na vsaki strani le nekaj deset ljudi. V spopadih je bil ranjen novinar tržaškega dnevnika Il Piccolo, ki so ga morali reševalci zaradi udarca v glavo odpeljati v bolnišnico. Za zdaj ni jasno, če so bili poškodovani tudi protestniki.

Dogodek je ponovno odprl vprašanja o odnosu italijanske družbe do neofašistične simbolike in javnega poveličevanja osebnosti, povezanih s skrajno desnico. Trst je zaradi svoje zgodovinske in politične občutljivosti že več let prizorišče podobnih napetosti med desničarskimi skupinami in antifašističnimi organizacijami.