V tveganem vakuumu medvladja

Potem ko njegova vlada prejšnji petek ni prestala glasovanja o zaupnici, zdaj že nekdanji črnogorski premier Zdravko Krivokapić vztraja, da bo do oblikovanja nove izvršne oblasti sprejemal odločitve. Opozicijo skrbi namera padle vlade, da bo spremenila odlok o merilih za pridobitev državljanstva, ki bi dal volilno pravico do 35.000 novim volivcem, večinoma iz Srbije ter Bosne in Hercegovine.