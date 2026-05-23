V Ugandi nove okužbe z ebolo, nogometna ekipa mora v karanteno

V Ugandi so danes potrdili tri nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na pet. Država je sicer v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili dva primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo.

»V državi so bili potrjeni trije novi primeri bolezni, ki jo povzroča virus ebole,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočilo ugandsko ministrstvo za zdravje. Dodali so, da nadaljujejo s krepitvijo nadzora, obravnave primerov okužb, sledenja stikov in ozaveščanja javnosti.

Novica o novih okužbah v Ugandi prihaja dan po tem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole v sosednji DR Kongo s stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. Tveganje na svetovni ravni sicer ostaja nizko, je v petek dejal prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Uganda je v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v DR Kongo, potem ko so v državi potrdili eno okužbo z ebolo in en smrtni primer pri kongovskih državljanih, ki so prečkali mejo.