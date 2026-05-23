V Ugandi nove okužbe z ebolo, nogometna ekipa mora v karanteno

Postanite naročnik | že od 14,99 €
V Ugandi so danes potrdili tri nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na pet. Država je sicer v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili dva primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo.
»V državi so bili potrjeni trije novi primeri bolezni, ki jo povzroča virus ebole,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočilo ugandsko ministrstvo za zdravje. Dodali so, da nadaljujejo s krepitvijo nadzora, obravnave primerov okužb, sledenja stikov in ozaveščanja javnosti.
Novica o novih okužbah v Ugandi prihaja dan po tem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole v sosednji DR Kongo s stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. Tveganje na svetovni ravni sicer ostaja nizko, je v petek dejal prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Uganda je v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v DR Kongo, potem ko so v državi potrdili eno okužbo z ebolo in en smrtni primer pri kongovskih državljanih, ki so prečkali mejo.
Nogometna reprezentanca Konga mora opraviti 21-dnevno karanteno pred prihodom na nogometno SP v ZDA. Ameriške oblasti so sporočile, da ekipa v nasprotnem tvega, da jih ne bodo spustili v državo, je za ESPN potrdil vodja operativne skupine za SP v Beli hiši Andrew Giuliani. Kongo naj bi v ZDA dopotoval 11. junija.
ZDA so Mednarodno nogometno zvezo in vodstvo nogometne zveze Konga obvestile, da mora ekipa med pripravami v Belgiji bivati v karantenskem okolju.
»Želimo zagotoviti, da v državo ne pride nobena od nevarnih bolezni,« je še dejal Giuliani. Položaja pa se zavedajo tudi v Kongu, kjer so sredi tedna na vzhodu države potrdili izbruh ebole.
Ekipa je zato že spremenila pripravljalne načrte in izpustila doma načrtovane tridnevne priprave, odpadla pa je tudi načrtovana prireditev v Kinšasi, kjer naj bi nogometaše na SP pospremili navijači.
Komentarji