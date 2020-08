KLJUČNI POUDARKI: V Sloveniji so v nedeljo potrdili šest novih okužb s koronavirusom.

Število potrjenih okužb na svetu preseglo 20 milijonov.

Brisi, odvzeti v domu starejših v Novem mestu, negativni.

7.13 V Nemčiji skoraj tisoč novih okužb

5.00 Vlada nazadnje včeraj objavila šest novih okužb in eno smrt

Kot poroča Reuters, ki se sklicuje na Inštitut Roberta Kocha, so v Nemčiji danes objavili podatek o 966 novih okužbah, s čimer se je število doslej evidentiranih povzpelo na 217.293. Umrli so štirje oboleli, skupno doslej 9201. Po včeraj objavljenih podatkih so v nedeljo v Sloveniji opravili 322 testiranj in potrdili šest okužb z novim koronavirusom, umrla je ena oseba s covidom-19. Bolnišnično obravnavo je potrebovalo 24 bolnikov s covidom-19, od tega sta bila dva na intenzivni negi.