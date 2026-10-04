V Ukrajini letos ubitih ali ranjenih več kot 15.000 civilistov

V prvih osmih mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15.000 civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice.

Skoraj 2500 ljudi je bilo ubitih ali ranjenih zaradi ruskih bomb na območjih ob frontni črti, kar je 62 odstotkov več kot lani, podatke povzema italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

»Vojna v Ukrajini je katastrofa na področju človekovih pravic, ki se iz tedna v teden stopnjuje in poglablja. Povzroča nepredstavljivo trpljenje civilistom, hkrati pa grozi s še večjo katastrofo v celotni regiji,« je izpostavil visoki komisar Volker Türk. Podatki ZN kažejo na krepitev ruskih napadov na energetsko infrastrukturo in civilne cilje, kot so šole, zdravstvene ustanove, stanovanjski objekti, železnice in trgovske dejavnosti, kar bo močno občutilo prebivalstvo v bližajoči se zimi. Türk je pozval države, ki lahko vplivajo na Rusijo, naj ukrepajo v smeri miru, »preden se tragedija še poslabša«.

Prav tako je pozval k pregonu odgovornih za kršitve med konfliktom. Njegov urad je med februarjem 2022 in julijem letos zabeležil tudi 1004 primere spolnega nasilja, povezanega s konfliktom. Od tega jih 89 odstotkov pripisujejo ruskim silam, 11 odstotkov pa ukrajinskim.

Nenapovedan obisk

Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal ob prihodu, želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemčija je ena od največjih podpornic Ukrajine, vse odkar jo je napadla Rusija. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na vladne vire, bo nemška pomoč Ukrajini tudi vojaška. Vključevala naj bi prestrezniške drone in orožje dolgega dosega. Merz, ki ga med drugim spremlja ministrica za gospodarstvo Katherina Reiche, je ob prihodu izpostavil tudi sodelovanje med nemškimi in ukrajinskimi podjetji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate, naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi.