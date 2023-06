Razstrelili jez blizu frontne črte, oblasti se pripravljajo na poplave

V delu regije Herson na jugu Ukrajine, ki ga je zasedla Rusija, je bil minulo noč močno poškodovan jez hidroelektrarne na reki Dneper v kraju Nova Kahovka v bližini frontne črte. Kijev in Moskva se medsebojno obtožujeta za incident, zaradi katerega bi lahko poplavilo območja ob reki ali bi nastale motnje v delovanju nuklearke Zaporožje.

Po navedbah ukrajinskega južnega operativnega poveljstva so ruske sile same razstrelile jez. Vojaški guverner območja Oleksander Prokudin je opozoril, da bi lahko gladina vode na območju naprej od hidroelektrarne v petih urah dosegla kritično raven.

Dejal je, da se je začela evakuacija na levem bregu reke Dneper, kjer je tudi mesto Herson, ki so ga osvobodile ukrajinske sile. »Ugotavljamo obseg uničenja, hitrost in količino vode ter verjetna poplavljena območja,« je pojasnil Prokudin. Po navedbah britanskega BBC je kasneje povedal, da je poplavljenih že najmanj osem različnih naselij na območju, oblasti pa se pripravljajo na nadaljnje poplave po vsej regiji. Po njegovih besedah poplave ogrožajo najmanj 16.000 ljudi.

Poškodovani jez. FOTO: AFP

V sporočilu na telegramu je Prokudin pojasnil še, da prebivalce iz ogroženih regij z avtobusi evakuirajo v Herson, nato pa jih bodo premestili v različna mesta po državi, tudi prestolnico Kijev. Dodal je, da bodo opoldne ljudi iz Hersona z vlakom evakuirali v mesto Mikolajiv.

Ruska stran po drugi strani trdi, da so poškodbe na jezu Kahovka posledica ukrajinskega obstreljevanja. »Voda je narasla,« je po poročanju ruskih državnih tiskovnih agencij dejal ruski župan Nove Kahovke Vladimir Leontjev. Povedal je, da je uničen zgornji del hidroelektrarne, jez pa ne. Dodal je, da je prišlo do nenadzorovanega izpusta vode. Po njegovih besedah sicer za zdaj ni potrebe, da bi civiliste prepeljali na varno.

Poškodovani jez. FOTO: AFP

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi incidenta na jezu sklical sejo sveta za nacionalno varnost. Vodja predsednikovega kabineta Andrij Jermak pa je na telegramu zapisal, da gre za še en vojni zločin ruskih teroristov.

Da gre za ruski vojni zločin, je na družbenem omrežju twitter zapisal tudi ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Poudaril je, da je Rusija z uničenjem jezu povzročila verjetno največjo tehnološko katastrofo v Evropi v zadnjih desetletjih in ogrozila na tisoče civilistov.

3,2 kilometra in 30 metrov dolg jez so na Dnepru zgradili leta 1956 v sklopu hidroelektrarne. Iz akumulacijskega jezera z 18 kubičnimi kilometri vode z vodo oskrbujejo Krim in nuklearko v Zaporožju.

Ukrajinski operater Energoatom, ki upravlja jedrsko elektrarno v Zaporožju, je sporočil, da bi poškodbe jezu Kahovka lahko negativno vplivale na nuklearko, da pa so razmere trenutno pod nadzorom. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so pojasnili, da vodo iz akumulacijskega jezera potrebujejo za turbinske kondenzatorje in varnostne sisteme, da pa je bil hladilni bazen elektrarne ob 8. uri poln.

Svetovalec ukrajinskega obrambnega ministrstva Jurij Sak je za britanski radio BBC Radio 4 povedal, da je iz telefonskih pogovorov, ki so jih prestregli, razvidno, da namerava Rusija napasti še več jezov na Dnepru.