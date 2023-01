V Ukrajini nadaljujejo preiskavo strmoglavljenja helikopterja

Ukrajinske oblasti danes nadaljujejo preiskavo sredinega strmoglavljenja helikopterja, v katerem je umrlo najmanj 14 ljudi, med njimi notranji minister Denis Monastirski in njegov namestnik ter en otrok. Preiskavo je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zaupal varnostni službi SBU.

Zelenski je v video nagovoru v sredo zvečer sporočil, da je varnostna služba SBU začela kazensko preiskavo »tega groznega dogodka« in da je vodji varnostne službe naročil, naj v sodelovanju z vsemi pooblaščenimi organi razjasnijo vse okoliščine strmoglavljenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzrok dogodka namreč ni znan. Zelenski je danes povedal, da preiskujejo več teorij o vzroku strmoglavljenja, da pa do konca preiskave o njih ne more govoriti.

Sabotaža, tehnična okvara ali kršitve pravil letenja?

Britanski BBC je sicer že v sredo poročal, da je varnostna služba SBU sporočila, da preiskujejo več možnih vzrokov strmoglavljenja: sabotažo, tehnično okvaro ali kršitev pravil letenja.

Kijev za padec helikopterja neposredno ni okrivil Rusije, je pa Zelenski v sredo dejal, da je bila tragedija posledica vojne. »V vojni ni nesreč. Vse to so posledice vojne,« je v angleščini dejal Zelenski, ki je udeležence Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu nagovoril prek video povezave.

Helikopter državne službe za izredne razmere je strmoglavil dopoldne po lokalnem času blizu vrtca in stanovanjskega poslopja v mestu Brovari 26 kilometrov severovzhodno od ukrajinske prestolnice Kijev. Bil je na poti na fronto.

Umrlo 14 ljudi, med njimi en otrok

Po navedbah državne službe za izredne razmere je bilo na krovu helikopterja devet ljudi, med njimi minister in njegov namestnik. Umrlo je najmanj 14 ljudi, med njimi en otrok, 25 ljudi, med njimi 11 otrok, pa je bilo ranjenih in so v bolnišnici.

Zelenski je tudi povedal, da bo notranje ministrstvo začasno vodil načelnik ukrajinske policije Ihor Klimenko ter da so razdelili pristojnosti ministra na področju obrambnega delovanja in zagotavljanja državne varnosti.

Zelenski je strmoglavljenje helikopterja označil za strašno tragedijo. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Novinarji AFP so na prizorišču, kjer je po strmoglavljenju izbruhnil požar, videli razbitine v bližini stanovanjskih poslopij, dva povsem uničena avtomobila, pa tudi trupla, ki so jih na nosilih odnašali v kombi.

Zelenski je strmoglavljenje helikopterja označil za strašno tragedijo, notranjega ministra Monastirskega, njegovega namestnika Jevgenija Jenina in državnega sekretarja Jurija Lubkoviča pa označil za prave ukrajinske domoljube. Poudaril je, da ne bo lahko najti naslednika za Monastirskega in Jenina ter da je njuna smrt resnično velika izguba za državo.

Sožalje in podporo so Kijevu ob nesreči že izrazile številne države, tudi Slovenija, pa tudi EU.

Monastirski, ki je bil eden najdlje delujočih političnih svetovalcev Zelenskega, je bil notranji minister od julija 2021 in je sodil v novo generacijo ukrajinskih politikov. Je najvišji predstavnik Ukrajine, ki je umrl od začetka ruske invazije februarja lani. Po izobrazbi je bil pravnik in star 42 let.