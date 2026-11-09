V Ukrajini naj bi padlo že okoli 400.000 ruskih vojakov

Beloruske hekerska skupina Kiberpartizani naj bi skupaj z ukrajinskim hekerskim kolektivom Silent Crow med koncem oktobra in začetkom novembra v hekerskem napadu ukradla skrivne podatke ruske državne statistične agencije Rosstat. Če gre verjeti podatkom, ki so jih objavili anonimni ukrajinski spletni aktivisti, je v vojni z Ukrajino od leta 2022 umrlo že več kot 450.000 Rusov.

Če verjamemo objavljenim številkam, je za vsak kvadratni kilometer ozemlja padlo več kot šest ruskih borcev, krvni davek na kilometer ozemlja pa iz leta v leto rase.

Medtem so beloruski hekerji objavili nekoliko nižje število padlih borcev, ki naj bi jih bilo nekaj manj kot 394.000. Razlika v številkah, ki sta domnevno plod kraje istih podatkov, naj bi bila v uporabi drugačne metodologije pri njihovi analizi. Nobena od obeh številk pa ne zajema tudi tujih borcev. Tudei teh je na strani Rusije najverjetneje umrlo že več tisoč, vendar v domnevno ukradenih ruskih statističnih podatkih niso zabeleženi.

V Ukrajini je umrlo bistveno več ruskih vojakov kot v Čečeniji ali Afganistanu. FOTO: Anton Vaganov/Reuters

Največje izgube od konca druge svetovne vojne

Če so številke, ki so jih objavili hekerji, resnične, je v vojni z Ukrajino umrlo že bistveno več ruskih vojakov kakor v vojnah v Čečeniji ali Afganistanu. Vsekakor je vojna v Ukrajini daleč najbolj krvav konflikt na območju nekdanje Sovjetske zveze od konca druge svetovne vojne.

Uradna Rusija izgub na bojišču že več let ne razkriva, prav tako zavrača navedbe o uspešno izvedenem hekerskem napadu na Rosstat. Podatkov, ki so jih na spletu objavili hekerji, doslej še nihče ni neodvisno potrdil. Vendar so številke dokaj podobne nekaterim ocenam o številu padlih ruskih borcev. Britansko obrambno ministrstvo je, denimo, v začetku septembra ocenilo, da bi na strani Rusije lahko padlo že več kot pol milijona vojakov.

Za primerjavo; tudi številke padlih ukrajinskih borcev sicer niso posebej zanesljive. V začetku letošnjega leta je ukrajinski predsednik govoril o 55.000 padlih vojakih, drugi uradni viri pa so omenjali še okoli 90.000 pogrešanih, vendar so te številke nenavadno nizke. BBC je maja število ubitih ukrajinskih vojakov ocenil na okoli 200.000.

Kljub nepredstavljivi množici domnevno padlih, tudi višje število, ki so ga objavili ukrajinski hekerji, še vedno predstavlja le približno pol odstotka delovno aktivne populacije Rusov, premalo, da bi imelo resne posledice za gospodarstvo, poroča sicer Kremlju nenaklonjeni The Moscow Times.