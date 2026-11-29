V novih ruskih napadih na Ukrajino sta v soboto in danes umrli ženski v Kijevu in v Zaporožju. Več ljudi je bilo ranjenih. Medtem so ruske sile po lastnih navedbah ponoči sestrelile več kot 1000 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, od tega več sto v okolici Moskve, poročajo tuje tiskovne agencije.

Najmanj ena ženska je umrla v ruskih napadih na ukrajinsko mesto Zaporožje, še dva človeka pa sta bila ranjena. Eden od poškodovanih je otrok. V današnjih napadih je bila uničena stanovanjska hiša, poškodovanih je bilo tudi nekaj večnadstropnih stavb in dve izobraževalni ustanovi v Zaporožju, je sporočil vodja regionalne uprave Mihajlo Semikin.

Pred tem so bile v sobotnem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev ranjene štiri osebe, ena ženska pa je umrla, je v soboto sporočil župan Vitalij Kličko. Med ranjenimi je bil tudi petletni deček, ki so ga prepeljali v bolnišnico.

Prepoved objavljanja podatkov

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je zračna obramba ponoči v več kot desetih regijah sestrelila 1017 ukrajinskih dronov, tudi nad območjem Moskve. Na ruski strani za zdaj ni podatkov o morebitnih žrtvah ali nastali škodi.

Po navedbah moskovskega župana Sergeja Sobjanina je ponoči proti moskovski regiji letelo 542 brezpilotnih letalnikov. Večino naj bi ruska zračna obramba prestregla že na oddaljenih območjih, 105 pa so jih sestrelili med približevanjem prestolnici.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v soboto podpisal odlok o podaljšanju omejitev pri poročanju medijev o škodi na kritični infrastrukturi. Skladno z odlokom mora vlada sprejeti nujne ukrepe za prepoved objavljanja podatkov o posledicah uničenja objektov, rokih njihove obnove ter gradnji zaščitnih struktur za energetsko infrastrukturo in druge ključne storitve.