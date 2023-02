V Ukrajini novi ruski raketni napadi

Rusija je v sredo zvečer z raketami in droni izvedla nove obsežne napade, v katerih je bila ubita najmanj ena oseba, več zgradb pa je bilo poškodovanih, so danes sporočile ukrajinske sile. Ob tem so dodale, da jim je uspelo sestreliti 18 od 36 izstreljenih ruskih raket, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske rakete in droni so bili usmerjeni predvsem v osrednji regiji Dnipropetrovsk in Kirovograd pa tudi na sever in zahod države, je pojasnil vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

Oblasti v Dnipropetrovsku so sporočile, da je ruska raketa zadela stanovanjski objekt. V napadu je bila menda ubita 79-letna ženska. V regiji Lvov pa so ruske rakete zadele objekt kritične infrastrukture, pri čemer o žrtvah ne poročajo.

Od lanskega oktobra in po številnih neuspehih na terenu Moskva pogosto napada kritično infrastrukturo v Ukrajini, zaradi česar je več milijonov prebivalcev sredi zime ostalo brez elektrike in ogrevanja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo poročal o hudih spopadih v okolici mesta Bahmut v regiji Doneck. Našim vojakom na vzhodu ni lahko, vendar mestu ne pravimo zaman trdnjava Bahmut, je dejal in zatrdil, da ukrajinske sile še vedno nadzirajo mesto in uspešno zadržujejo napredovanje ruskih vojakov.

Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin pa je danes priznal, da bo Rusija morda potrebovala še dva meseca za zavzetje Bahmuta. Za to je okrivil predvsem počasno birokracijo ruskega vodstva. »Mislim, da bomo mesto zavzeli marca ali aprila. Za zavzetje pa bo najprej treba prekiniti vse oskrbovalne poti,« je še dodal.

Mesto Bahmut je že več mesecev v središču hudih spopadov v skoraj letu dni trajajoči ruski ofenzivi v Ukrajini. Strokovnjaki so sicer različnih mnenj glede strateškega pomena Bahmuta, a je ta v zadnjem času pridobil pomen kot ključna in simbolna točka vojne v Ukrajini.