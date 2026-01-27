V Ukrajini se soočajo z eno najhujših zim, ljudje brez elektrike zmrzujejo

Siloviti ruski napadi na mesto Harkov so v ponedeljek prekinili električno energijo in povzročili skoraj 80-odstotni izpad. Pri tem je bil v napadih poškodovan tudi kijevski samostan iz 11. stoletja.

V napadih brezpilotnih letalnikov in raket sta bili v drugem največjem ukrajinskem mestu ranjeni dve osebi. 80 odstotkov ljudi je ostalo brez elektrike, kar v eni od najhujših zim v zadnjih letih predstavlja veliko tveganje za njihova življenja. Župan mesta Igor Terehov je po poročanju Guardiana dejal, da so se temperature ponoči spustile pod –14 stopinj Celzija.

Pomanjkanje električne energije vlada tudi v glavnem mestu Kijevu, ki so ga od novega leta prizadeli trije obsežni zračni napadi. Na stotine stavb je ostalo brez elektrike in posledično ogrevanja.

Na stotine stavb v Kijevu in Harkovu je ostalo brez elektrike in posledično ogrevanja. FOTO: State emergency service of Ukrain via Reuters

Glavni sekretar Nata Mark Rutte je opozoril, da se Ukrajina spopada z najhujšo zimo v več kot desetletju. V ponedeljek je zakonodajalce v evropskem parlamentu pozval, naj pokažejo dobro voljo pri uporabi evropskih sredstev za pomoč Ukrajini.

Rutte je pri tem pozdravil podporo Nata Ukrajini, ki iz ZDA prejema drago vojaško opremo, in omenil tudi ukrajinsko željo po pridružitvi zvezi Nato. Poudaril je, da se nekatere države članice EU ne strinjajo s tem, zato pridružitev za zdaj še ni mogoča.