V Ukrajini umrl pripadnik britanske vojske

V Ukrajini je umrl britanski vojak je sporočilo britansko ministrstvo za obrambo. »Poškodovan je bil, ko je opazoval ukrajinske sile pri preizkušanju novih obrambnih zmogljivosti, stran od frontnih črt,« so zapisali.

Britanski premier Keri Starmer je dejal, da »njegovo služenje in žrtvovanje ne bo pozabljeno,« ter izrazil sožalje družini preminulega. Kaj točno je bila funkcija umrlega vojaka in kaj točno je počel, poroča BBC.

Smrt naj ne bi bila posledica sovražnega ognja, vendar ministrstvo za obrambo na medijska vprašanja o primeru, ne želi odgovarjati. Prav tako ni Združeno kraljestvo še nikoli odgovorilo na vprašanja, koliko britanskih vojakov deluje v Ukrajini, čeprav ni skrivnost, da v napadeni državi že dlje časa delujejo tudi britanski vojaki. Predvidoma naj bi šlo za razmeroma majhno skupino vojaških inštruktorjev, ugibajo ugibajo britanski mediji.

Poleg redne vojske se na strani Ukrajine bojuje tudi neznano število britanskih plačancev. Po poročanju Guardiana naj bi v spopadih do začetka letošnjega leta življenje izgubilo najmanj 15 Britancev, kijevski Vojni muzej pa je število Britancev, ki so do danes umrli v Ukrajini ocenil na 40, vendar pa je tokrat prvič, da je umrl uradni pripadnik britanske vojske.

Več britanskih državljanov, ki so se bojevali v ukrajinskih vrstah so ruske sile tudi zajele. Nekateri izmed njih so bili obsojeni na dolge zaporne kazni v Rusiji.