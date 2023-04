Lvova Belova v varnostnem svetu ZN, zahodni veleposlaniki zapustili dvorano

Rusija, ki ta mesec predseduje varnostnemu svetu ZN, je v sredo kljub nasprotovanju več držav organizirala neformalno srečanje o ukrajinskih otrocih, prisilno deportiranih v Rusijo. Ruska komisarka za pravice otrok Marija Lvova Belova je poudarila, da so otroke odpeljali iz Ukrajine zaradi njihove varnosti in da jih nameravajo vrniti družinam.

Komisarka je na srečanju nastopila prek videopovezave. Veleposlaniki zahodnih držav članic najpomembnejšega organa ZN so zasedanje bojkotirali in nanj poslali nižje uradnike takoj, ko se je oglasila Lvova Belova, za katero je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za aretacijo zaradi deportacij otrok. Predstavniki več držav, tudi ZDA in Velike Britanije, so protestno zapustili dvorano, kjer je potekalo srečanje.

Preiskava odkrila, da je vodila prizadevanja za dajanje ukrajinskih otrok v posvojitev Rusom

Marija Lvova Belova FOTO: Alexander Nemenov/AFP

Ameriška veleposlanica ZDAje poudarila, da Lvovi Belovi ne bi smeli omogočiti mednarodne platforme za širjenje dezinformacij in zagovarjanje svojih grozljivih dejanj v Ukrajini.

Oktobra objavljena preiskava tiskovne agencije AP je odkrila, da je Lvova Belova vodila prizadevanja za dajanje ukrajinskih otrok v posvojitev ruskim staršem. Ukrajinski veleposlanik pri ZN Sergij Kislica trdi, da so Rusi iz Ukrajine odpeljali 19.500 otrok.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je dejal, da je bil cilj srečanja v sredo razkriti očitna dvojna merila zahoda. »Del te propagandne kampanje je tudi to, da Zahod zamolči dejstvo, da v evropskih državah ukrajinskim beguncem odvzemajo otroke,« je dejal in predvajal posnetek žensk, ki so trdile, da jim v Evropi jemljejo otroke.

Zavrnil je obtožbe o prisilnih posvojitvah in zatrdil, da so otroci v rejništvu in lahko imajo stike s starši v Ukrajini.

Preiskava AP je ugotovila, da so ruski uradniki ukrajinske otroke deportirali v Rusijo brez soglasja staršev, jim lagali, da jih starši ne želijo, jih uporabljali za propagando ter jih dali ruskim družinam in jim dali rusko državljanstvo.

Podpornica Alekseja Moskaljova s portretom deklice. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Rusko najstnico, ki so jo zaradi risbe odvzeli očetu, dodelili mami

Trinajstletno Rusinjo, ki so jo marca odvzeli očetu, ker je v šoli narisala risbo v podporo Ukrajini v vojni z Rusijo, so oblasti dodelile njeni mami, čeprav je ni videla že leta in sta imeli malo stikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V začetku marca so 13-letno Marijo Moskaljovo, ki jo kličejo Maša, zaradi njene protivojne risbe in očetovih kritičnih komentarjev na račun ruske vojske na družbenih omrežjih odvzeli njenemu očetu, 54-letnemu samohranilcu Alekseju. Namestili so jo v center za družbeno rehabilitacijo v mestu Jefremov, ki leži 300 kilometrov južno od Moskve. Tu so po poročanju lokalnih medijev z njo delali psihologi in socialni delavci.

Na prošnjo učiteljice v šoli, naj nariše sliko v podporo ruskim vojakom v Ukrajini, je sicer narisala žensko in otroka z ukrajinsko zastavo, proti katerima letijo rakete. Risbo je opremila z napisoma »Ne vojni« in »Slava Ukrajini«.

Aleksej Moskaljov na sodišču v Jefremovu. FOTO: Sota via Reuters

Oče v kazenski koloniji

Njenega očeta so minuli teden obsodili na dve leti v kazenski koloniji zaradi »diskreditacije« ruske vojske. Dan pred izrekom obsodbe je pobegnil iz hišnega pripora, a so ga prijeli v Belorusiji, sicer zaveznici Kremlja. Danes naj bi stopil pred sodnika, ki bo odločil, ali mu bodo omejili starševske pravice do hčerke, ki jo je leta sam vzgajal.

Že pred obravnavo je Marija Lvova Belova na Telegramu sporočila, da se je njena mama Olga Sičikina, ki deklice ni videla vrsto let in sta imeli zelo malo stikov, vrnila in odpeljala deklico iz centra. Dodala je, da je Marija sprva ni hotela videti, da pa si je sedaj premislila.

AFP tega ni mogla preveriti, medtem ko se aktivisti in odvetniki pritožujejo, da nimajo dostopa do dekleta.

Primer Maše in njenega očeta je v Rusiji povzročil veliko razburjenje in postal simbol zatiranja tistih, ki obsojajo vojaško ofenzivo Kremlja proti Ukrajini. V Rusiji so sprožili spletno peticijo, ki zahteva vrnitev otroka njenemu očetu. Kljub vzdušju strahu jo je podpisalo več kot 145.000 ljudi.

Aktivisti so minuli teden na družbenih omrežjih objavili pismo Marije očetu, v katerem ga je označila za »najpogumnejšo osebo na svetu« in izrazila upanje, da bosta kmalu spet skupaj. »Imam te zelo rada in vem, da si nedolžen,« je napisala.