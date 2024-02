V varnostnem svetu ZN danes glasovanje o Gazi, ZDA grozijo z vetom

Varnostni svet Združenih narodov bo danes predvidoma glasoval o resoluciji o Gazi, ki jo je predlagala Alžirija. Resoluciji, ki med drugim poziva k takojšnji prekinitvi ognja, nasprotujejo ZDA, ki naj bi pripravile svoj osnutek resolucije. V njem naj bi prvič doslej omenile prekinitev ognja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Alžirija v svojem osnutku resolucije zahteva takojšnjo humanitarno prekinitev ognja, ki jo morajo spoštovati vse strani. V resoluciji tudi nasprotujejo prisilni razselitvi Palestincev in zahtevajo izpustitev vseh talcev, ki so še v Gazi. Podobno kot pretekla besedila, ki so bila trn v peti ZDA in Izraelu, resolucija ne obsoja napadov palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani.

ZDA so že konec tedna posvarile, da se jim predlog ne zdi sprejemljiv, in zagrozile z vetom. So pa zato ameriški diplomati domnevno pripravili svoj predlog resolucije, ki ga je v ponedeljek videla tudi francoska tiskovna agencija AFP. Za zdaj sicer ni znano, kdaj bi lahko glasovali o ameriškem predlogu, češ da se jim ne mudi, je za AFP dejal višji predstavnik ameriške administracije.

Čeprav je v resoluciji omenjea izraz prekinitev ognja, ki so se ga ZDA doslej izogibale, pa ne poziva k takojšnji prekinitvi sovražnosti. Tako v resoluciji podpirajo »začasno prekinitev ognja v Gazi v najkrajšem možnem času, in sicer po načelu, da bodo izpuščeni vsi talci«. Omenjajo tudi zaskrbljenost glede Rafe, češ da Izrael na skrajnem jugu Gaze ne sme pod nobenim pogojem začeti večje kopenske ofenzive.