V Vatikanu nepričakovan odstop enega najvplivnejših kardinalov

Bil je eden Frančiškovih najbolj zaupanja vrednih pomočnikov

V Vatikanu je v četrtek nepričakovano odstopil prefekt kongregacije za svetnike, ki se je odpovedal tudi kardinalskim privilegijem. Papežje njegov odstop sprejel, so sporočili iz Svetega sedeža.Odstop enega najvplivnejših kardinalov je domnevno povezan s preiskavo v zvezi z nakupom luksuznih nepremičnin v središču Londona in zlorabo sredstev iz Petrovega novčiča, nabirke, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve, poročajo tuje tiskovne agencije.Becciu je bil menda vpleten v sporni posel nakupa luksuzne londonske stavbe s cerkvenimi sredstvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakršnokoli vpletenost je sicer zanikal.Po karieri vatikanskega odposlanca je Becciu zadnjih nekaj let delal kot namestnik glavnega tajnika, kar je ena najvplivnejših funkcij v Vatikanu. Papeža Frančiška je videl vsak dan in je bil eden njegovih najbolj zaupanja vrednih pomočnikov, poroča AFP. 72-letnika je papež v kardinala povišal poleti 2018.Najpomembnejša pravica kardinalov, mlajših od 80 let, je sodelovanje v konklavah pri izbiri novega papeža. Odstop pomeni, da je vzrok za njegov odstop verjetno zelo resen, poroča Reuters.V zvezi s preplačanim nakupom poslopja v ekskluzivnem londonskem območju Chelsea je v zadnjem letu v Vatikanu potekala finančna preiskava. Ta je pripeljala do suspenza petih vatikanskih uslužbencev, odstopa šefa vatikanske policije in odhoda predsednika vatikanskega finančnega urada.