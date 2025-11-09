V večini regij prekinjena oskrba z energijo, proizvodne zmogljivosti na ničli

V večini ukrajinskih regij bo danes za osem do šestnajst ur prekinjena oskrba z elektriko, je sporočil državni operater prenosnega sistema Ukrenergo. Nezadržni ruski napadi na energetsko infrastrukturo so namreč zmanjšali proizvodne zmogljivosti države na »nič«, poroča AFP. Nadaljevali so se tudi ponoči, zaradi česar je začasno prekinjena oskrba z elektriko in ogrevanjem v jugozahodnem ruskem mestu Voronjež, je danes sporočil regionalni guverner Aleksander Gusev. V napadu ni bil poškodovan nihče.

Moskva, ki je v zadnjih mesecih stopnjevala napade na ukrajinsko infrastrukturo, je samo od petka do sobote izstrelila na več sto dronov na energetske objekte po vsej državi, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih uradnikov ubitih najmanj sedem ljudi. Zaradi napadov je v več ukrajinskih mestih prekinjena oskrbo z elektriko, toploto in vodo.

Napad konec tega tedna je bil deveti najobsežnejši na plinsko infrastrukturo od začetka oktobra, je sporočilo ukrajinsko energetsko podjetje Naftogaz. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

»Sovražnik je izvedel obsežen napad z balističnimi raketami, ki jih je izjemno težko sestreliti. Gre za enega največjih napadov na energetske objekte od začetka invazije,« je za United News povedala ukrajinska ministrica za energetiko Svitlana Grinčuk. Čeprav so se razmere od včeraj nekoliko stabilizirale, bi lahko v regijah, kot so Kijev, Dnipropetrovsk, Doneck, Harkiv, Poltava, Černigiv in Sumi, še naprej prihajalo do rednih izpadov električne energije, je dejala sinoči.

Ruski brezpilotni letalniki so ciljali tudi na jedrski elektrarni globoko v zahodni Ukrajini, ki napajata jedrski elektrarni Hmeljnicki in Rivne, je povedal zunanji minister Andrij Sibiha in pozval jedrski nadzorni organ ZN k odzivu. »Rusija namerno ogroža jedrsko varnost v Evropi. Pozivamo k nujnemu sestanku upravnega odbora IAEA, da bi se odzvali na ta nesprejemljiva tveganja,« je po poročanju AFP sinoči zapisal na Telegramu. Tudi Kitajsko in Indijo, je pozval, da naj pritisneta na Moskvo, da preneha z napadi.

Strokovnjaki pravijo, da napadi na energetsko infrastrukturo ogrožajo Ukrajino pred zimo. Rusija je med skoraj štiriletno invazijo ciljala na elektroenergetsko in ogrevalno omrežje ter uničila velik del ključne civilne infrastrukture.

Ukrajinci poskušajo preživeti v izrednih razmerah. Pri delu si pomagajo z generatorji. FOTO: Sergei Supinsk/AFP

Kijevska ekonomska fakulteta je ocenila, da so napadi zaustavili polovico ukrajinske proizvodnje zemeljskega plina. Vodilni ukrajinski strokovnjak za energetiko Oleksandr Harčenko je v sredo na tiskovni konferenci povedal, da bi se prestolnica soočila s tehnološko katastrofo, če bi bili dve kijevski elektrarni in toplarni pri temperaturah pod minus 10 stopinjah Celzija izklopljeni za več kot tri dni.

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na ruska naftna skladišča in rafinerije, s čimer si prizadeva prekiniti izvoz energije Moskvi in ​​povzročiti pomanjkanje goriva po vsej državi.

V nedeljo zgodaj zjutraj so ruske enote zračne obrambe uničile 44 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, je poročala tiskovna agencija RIA, ki se je sklicevala na dnevne podatke ruskega obrambnega ministrstva.