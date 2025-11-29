V večjem požaru v stanovanjski stavbi umrla ena oseba

V večjem požaru, ki je ponoči zajel stanovanjsko stavbo v središču Reke, je po navedbah hrvaške policije umrl človek. Nad stavbo se še vedno vije dim, gašenje bo po napovedih gasilcev trajalo do konca dneva, poroča reški Novi list.

Ogenj je izbruhnil na podstrešju zgradbe v središču mesta in zajel več stanovanj. Gasilci so obvestilo o požaru dobili okoli 2. ure, na gašenje so poslali dve gasilski vozili.

V stanovanjih, ki so jih zajeli plameni, je bilo po navedbah gasilcev zelo veliko lahko vnetljivega materiala. K hitrejšemu širjenju požara so prispevali tudi spuščeni stropi.

Policija je za Novi list potrdila, da so našli truplo za zdaj neidentificirane osebe. Preiskavo bodo opravili po koncu gašenja.