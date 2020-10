V večstanovanjskih stavbah od danes obvezni razpršilniki z razkužili

6.30 Od danes v večstanovanjskih stavbah obvezni razpršilniki za razkuževanje rok

6.30 V Sloveniji v ponedeljek 189 novih okužb, covid-19 usoden za tri okužene

Upravniki večstanovanjskih stavb bodo morali od danes poskrbeti za namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok, da bi bilo tveganje za širjenje okužbe z novim koronavirusom čim manjše. Razpršilniki morajo biti na voljo ob vhodu v stavbo in ob vhodu v dvigalo, če ga stavba ima. Tako namreč določa vladni odlok, ki je začel veljati danes.Namestitev razpršilniki glede na odlok opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.Vlada bo vsakih 14 dni ugotavljala strokovno utemeljenost ukrepa, ki cilja na zmanjševanje tveganja širjenje okužbe z novim koronavirusom. Ob upoštevanju strokovnih razlogov se bo odločila o njegovi nadaljnji uporabi ali spremembi oziroma odpravi.V Sloveniji so do včeraj opolnoči potrdili 189 novih okužb, umrli so trije oboleli, okuženi s koronavirusom. Opravili so 2509 testiranj. Hospitaliziranih je bilo 111 bolnikov, 20 v intenzivni terapiji. Potrjeno okuženih je bilo na območju Slovenije 6764. Aktivnih okužb pa 2206. Po včerajšnjih podatkih je bila incidenca za zadnja dva tedna 106,1.